- Autoritatile de sanatate publica din judetul Buzau sunt in alerta dupa ce, in ultima saptamana, la nivelul judetului, s-au inregistrat aproape 200 de cazuri de gripa, peste 1000 de viroze respiratorii si peste 100 de pneumonii. „Momentan avem internati in Sectia de Boli Infectioase a SJU Buzau, 15 cazuri…

- Ministerul Sanatații a comunicat lista preparatelor comerciale pentru adulți și copii (antitermice, antiinflamatoare, antivirale pentru gripa) disponibile in Romania. Lista poate fi consultata AICI .

- Cum faci diferența dintre raceala, viroza sau gripa? Raceala este o infecție provocata in special de rinovirusuri. Care afecteaza mucoasa nazala, sinusurile, faringele și caile respiratorii. De regula, simptomele racelii debuteaza la trei zile de la infecție printr-o stare generala de disconfort și…

- Alexandru Rafila, Ministrul Sanatatii, afirma ca ne aflam intr-o perioada in care numarul de viroze creste rapid, iar proportia cazurilor de gripa diagnosticate depaseste 10%. El a precizat ca suntem in a treia saptamana de crestere rapida a numarului de viroze respiratorii si de cazuri de gripa. …

- “Ne aflam intr-un context in care numarul de viroze creste rapid, iar proportia de cazuri de gripa care sunt diagnosticate depaseste 10%. Ne aflam in a treia saptamana de crestere rapida a numarului de viroze respiratorii si implicit de cazuri de gripa, iar procedura care este stabilita de Centrul European…

- Pandemia de coronavirus ne-a facut sa fim mult mai atenți la simptomele pe care le avem, insa uneori acestea ne dau batai de cap intrucat se aseamana foarte mult și riscam sa fim confuzi in privința unui posibil diagnostic. Controlul medical este absolut obligatoriu pentru un diagnostic corect și un…

- Gripa, viroza cat și COVID-19 sunt boli respiratorii contagioase cauzate de virusuri diferite care se raspandesc concomitent in sezonul rece. Medicul Gindrovel Dumitra a explicat la TVR INFO cum facem diferența intre cele trei afecțiuni respiratorii.