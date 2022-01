Diferența dintre valurile 4 și 5 de Covid. Mărturii concrete de la Ambulanță Numarul de solicitari din aceste zile l-a ajuns pe cel din varful valului 4: in jur de 500 pe zi. Si asta chiar daca varianta Omicron, acum dominanta in judet, nu produce la fel de multe cazuri grave. Evolutia pandemiei aduce insa multa ingrijorare, numarul cazurilor noi fiind in constanta si abrupta urcare. Medicii de urgenta constata insa cateva diferente notabile intre cele doua valuri. De aproximativ o saptamana, valul cinci al pandemiei incepe sa se reflecte tot mai mult in activitatea celor de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi. Daca in prima saptamana a anului 2022 erau in jur… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crestere alarmanta a numarului de copii internati la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi: astazi sunt 23 de pacienti pe zona rosie a spitalului si inca un pacient pe zona ATI. Comparativ, saptamana trecuta erau internati in spital doar opt copii. Medicii spun ca mai mult de 50- din pacienti au varsta…

- In ultimele zile, 90- dintre cei noi infectati cu SARS COV 2 din judetul Iasi au aflat de boala prezentandu-se la spital pentru alte afectiuni. Cifra este oarecum imbucuratoare, pentru ca subliniaza ipoteza ca tulpina Omicron este mai putin grava decat tulpina Delta. In acelasi timp, medicii avertizeaza…

- Se pare ca ar fi fost o eroare de procesare a datelor. Reprezentanții laboratorului și-au cerut scuze și au spus ca greșeala, care a afectat 886 de oameni, a fost posibila din cauza volumului „fara precedent” de teste efectuate, informeaza BBC .Unii dintre cei afectați au precizat ca din cauza rezultatelor…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproximativ 1219 de apeluri la numarul de urgența 112 și au fost direcționate catre Serviciul de Ambulanța București-Ilfov.Aproximativ 127 dintre aceste apeluri care prezentau simptome specifice Covid-19.Cadrele medicale s-au obisnuit. An de an, sute de persoane…

- Sezonul a inceput deja, la nivel national, numarul de cazuri fiind de 56 in ultima saptamana monitorizata, fata de 10 acum un an. Ttotodata, numarul total de infectii respiratorii acute este de 46.000. Specialistii spun ca sezonul de gripa care tocmai a inceput va fi unul mai „zgomotos" comparativ…

- Aproape 70% din cazurile de COVID-19 raportate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata datele publicate miercuri de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Concluziile analizei INSP pentru saptamana 1-7 noiembrie 2021: 31.1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in…

- O femeie de 38 de ani cu COVID a murit in timp ce era la cumparaturi. Nu era vaccinata si s-a tratat acasa crezand ca are gripa. O femeie de 38 de ani din Iasi a murit in timp ce se afla intr-un magazin la cumparaturi, dupa ce i s-a facut brusc rau si a intrat in stop cardio-respirator. Femeia s-a…

- Florin Mojoiu, in varsta de 47 de ani, a relatat, la Digi24 , ca a stat aproape o luna internat la terapie intensiva cu COVID, fiind unul dintre puținii supraviețuitori. Barbatul face apel la oameni sa se vaccineze anti-COVID. Evolutia infectiei a fost rapida in cazul lui Florin Mojoiu. Totul a inceput…