- Andreea Marin a reușit sa slabeasca 20 de kilograme dupa ce și-a schimbat stilul de viața. „Zana surpizelor” a oferit mai multe detalii despre dieta cu ajutorul careia iși menține silueta.

- Cantareața in varsta de 28 de ani a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 27 de kilograme dupa ce a devenit mama pentru prima data. Nemulțumita de felul in care arata dupa operația de cezariana, solista a luat o decizie radicala, iar acum este ne nerecunoscut! Iata cat de bine arata Meghan Trainor!

- Cornelia Rednic este mulțumita de felul in care arata, insa pentru a ajunge la forma pe care și-a dorit-o, ea a fost nevoita sa țina dieta. Interpreta de muzica populara a dezvaluit care este regimul cu care slabește 2 kilograme pe saptamana. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Cornelia Rednic a…

- Caz șocant la Botoșani unde un adolescent de 16 ani a ajuns intre viața și moarte la spital dupa ce a slabit 50 de kilograme in decurs de doar cateva luni. Medicii au spus ca nu au mai vazut așa ceva in intreaga lor cariera și banuiesc ca tanarul ar fi luat medicamente de slabit.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de cinci ani. Dupa doua casnicii eșuate, vedeta pare ca și-a gasit liniștea in brațele actualului partener de viața. Ce sacrificii a facut Adrian Brancoveanu pentru relația cu Andreea Marin.

- James Harden (33 de ani) a facut o dezvaluire incredibila la conferința de presa din pre-sezonul NBA a formației Philadelphia 76ers. James Harden a spus ca a slabit 45 de kilograme in aceasta vara. In momentul in care James Harden a precizat ca a slabit 45 de kilograme, coechipierul sau Joel Embiid…

- Andreea Marin a vorbit recent despre Andreea Esca. Fosta Zana a Surprizelor a facut cateva dezvaluiri neașteptate despre emblema Pro TV. Cele doua vedete sunt cunoscute de ani buni romanilor, iar mulți dintre fanii lor le-au urmarit in detaliu parcursul incredibil. Ambele au caștigat admirația multor…

- Elon Musk a dezvaluit, ca a slabit peste 10 de kilograme, dupa ce a inceput o noua dieta. Programul prin care directorul Tesla a reușit sa piarda in greutate nu este insa pentru toata lumea, presupunand și cateva riscuri.