Stiri pe aceeasi tema

- Neinvinsa in La Liga de pe 8 aprilie 2017, cand a cedat la Malaga (0-2), Barca se indreapta spre al 25-lea titlu de campioana din istoria clubului. Dupa acest succes, Barca, lider cu 79 de puncte, este provizoriu la 12 puncte de a doua clasata, Atletico, si la 16 puncte de a treia clasata, Real Madrid.…

- Fostul jucator al celor de la Liverpool, Charlie Adam, considera ca Mohamed Salah va avea o misiune dificila la Real Madrid, in cazul in care transferul vedetei "cormoranilor" se va realiza. Internaționalul egiptean traverseaza cel mai bun sezon din cariera. ...

- Golgheterul absolut al lui PSG, Edinson Cavani, vrea o alta provocare incepand din sezonul viitor, obosit sa stea in umbra vedetei braziliene Neymar, scrie ziarul Le Parisien. Presa din Spania a anuntat azi ca si Neymar este pe picior de plecare, posibilele destinatii fiind Barcelona si Real Madrid.Cavani,…

- Clubul Manchester City a investit cea mai mare suma din istorie in transferul jucatorilor care formeaza actualul lot, 878 de milioane de euro, se arata intr-un raport al Observatorului fotbalului (CIES).Pe locul al doilea se afla gruparea Paris Saint-Germain, cu 805 milioane de euro, urmata…

- ESPANYOL - FC BARCELONA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. FC BARCELONA intalnește, in deplasare, rivala locala ESPANYOL in etapa a 22-a din LA LIGA. Meciul e LIVE VIDEO de la ora 17:15 pe DigiSport și Telekom Sport. FC BARCELONA este lider in LA LIGA cu 11 puncte avans fața…

- Astfel, Abramovici vrea sa profite si-l curteaza pe portughez, urmand ca-n viitor starul sa evolueze la Chelsea. In cazul in care Real il va transfera pe Eden Hazard, Cristiano e gata sa faca rocada si sa ajunga din nou in Premier League.Mutarea lui Alexis Sanchez la Manchester United a…

- Zinedine Zidane a ieșit la atac: ”Suntem inca in viata in toate competitiile!”. ”Astazi, tot ceea ce se spune despre Real este negativ”, a adaugat cu regret tehnicianul francez intr-o conferinta de presa inaintea meciului de sambata cu Villarreal. Insa eu nu vad lucrurile asa. Noi cautam sa retinem…

- Runda 18-a din LaLiga a fost benefica doar pentru FC Barcelona, nu și pentru Real Madrid. Dupa victoriile de sambata bifate Atletico și Valencia, duminica a fost randul Barcei sa confirme și sa-și continue drumul spre titlul de campioana. Catalanii ...