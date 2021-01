Compania Merriam Webster a adaugat termenul ''second gentleman'' (al doilea domn) in dictionarele sale pentru a descrie rolul lui Doug Emhoff, sotul vicepresedintei SUA, Kamala Harris, relateaza vineri agentia DPA. Definitia noului termen in dictionarele Merriam Webster este ''sotul sau partenerul masculin al unui vicepresedinte sau al celei de-a doua persoane la conducerea unei tari ori a unei jurisdictii''. Kamala Harris este prima femeie vicepresedinte al SUA, astfel ca sotul ei, Doug Emhoff, un avocat specializat in industria de media si divertisment, a devenit…