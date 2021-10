Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura initiata de PSD este dezbatuta in plenul Parlamentului. Pentru a fi adoptata, trebuie sa intruneasca 234 de voturi "pentru". Conform calculului matematic, sunt sanse ca motiunea de cenzura a PSD sa fie adoptata de Parlament.

- Un manechin in marime naturala care-l reprezinta pe Superman in timp ce plonjeaza in cap a fost adus marți in Parlament de aleșii PSD pentru a-l ironiza pe premierul Florin Cițu in ziua in care parlamentarii voteaza moțiunea de cenzura. Ironia nu a fost apreciata de liberali care au atras atenția ca…

- Deputatul PSD Sorin Grindeanu l-a provocat pe co-președintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, la „mindfulness pentru incepatori in politica” si anume ca USR-PLUS sa mediteze impreuna in sala de plen si cu cei de la AUR, cand va fi citita joi motiunea PSD. El a adaugat ca asteapta ca USR PLUS sa voteze motiunea…

- Tudorel Toader: “Parlamentul nu a fost sesizat in mod legal privind moțiunea de cenzura!” Profesorul universitar dr. Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecator la CCR, a comentat scandalul politic din coalitie. Potrivit acestuia, Parlamentul nu a fost sesizat in mod legal privind moțiunea…