Diana Șoșoacă, revoltată după ce România nu a intrat în Schengen: ”A fost umilință” Reacții pe banda rulanta dupa ce Romania nu a intrat in Spațiul Schengen. Dupa ce un numar semnificativ de romani au decis sa nu mai alimenteze de la benzinariile austriece și sa iși retraga banii de la Raiffeisen sau de la BCR, acum, Diana Șoșoaca a transmis și ea un mesaj dur. Mai exact, senatoarea a avut o reacție acida dupa ce Romania a fost respinsa in procesul care ar fi trebuit sa ii asigure aderarea la Schengen de la 1 ianuarie 2023. Cu ce au greșit romanii? Diana Șoșoaca spune ca atitudinea politicienilor din Romania a fost una umila. “Am luat atitudine impotriva incapacitații reprezentanților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „Am luat atitudine impotriva incapacitații reprezentanților noștri de a negocia, de a purta discuții in calitate de reprezentanii romani ai unei țari suverane. Toata atitudinea noastra, a acestor reprezentanți, a fost de umilința, de a te duce in genunchi și a cerși un drept. Schengenul nu e altceva…

- „Este evident o decizie discriminatorie și de neințeles a guvernului austriac. S-a ajuns aici din cauza reprezentarii slabe a Romaniei.Nu cu circ, cu o seara inainte... Unde am vazut ceva rușinos, unde cancelarul statea umar la umar cu președintele familiei europene din care face parte. In orice loc…

- Romania a ratat aderarea la Spațiul Schengen dupa ce Austria și Olanda au votat, joi, la Consiliul JAI de la Bruxelles impotriva aderarii Bulgariei și Romaniei la acest spațiu. Din pacate, nici dupa 11 ani Romania nu reușește sa-și convinga partenerii externi pentru a fi membru deplin al spațiului Schengen.

- Romania a ratat sansa istorica de-a intra in Spatiul Schengen, Austria refuzand sa dea un pas inapoi in sedinta Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI). Au fost de fapt doua voturi impotriva Rominiei, pe langa cel al Austriei intervenind si cel al Olandei, dar asta doar fiindca tara noastra si…

- Daniel Cadariu, ministrul Turismului, ii indeamna pe romani sa nu mearga in aceasta iarna la schi in Austria, țara unde ajung in jur de 370.000 de turiști de la noi din țara, pasionați de sporturile de iarna. Declarațiile ministrului Sanatații au fost facute, la Digi24, in contextul in care Austria…

- Refuzul categoric al Austriei de a intra Romania in Spațiul Schengen ascunde o mulțime de interese economice și financiare uriașe. Potrivit informațiilor noastre provenite din zona serviciilor secrete și a diplomației, Austria a condiționat intrarea Romaniei in Spațiul Schengen , in primul rand, de…

- Dacian Cioloș, europarlamentarul considerat drept „mana dreapta a lui Emmanuel Macron”, a cerut romanilor sa nu se revolte dupa ce țara noastra a fost umilita de Olanda, in privința aderarii la Spațiul Schengen. Europarlamentarul Dacian Cioloș a postat un nou mesaj controversat pentru foarte mulți…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca ceea ce putem sa deducem din declaratia premierului Mark Rutte, din cadrul vizitei efectuate in Romania, este ca Olanda nu va fi ultimul stat care se va opune aderarii Romaniei la Schengen, daca…