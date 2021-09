Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele AUR, George Simion are o dilema referitoare la moțiunea de cenzura anunțata de social democrați. aCESTA a afirmat, duminica, la Prima Tv, ca nu vede cum nu ar trece o motiune de cenzura daca PSD nu pactizeaza pe fata cu PNL, mentionand ca i-a vazut pe social-democrati “destul de oscilanti”.…

- Copresedintele AUR, George Simion, sustine ca nu este scopul sau politic sa ajunga presedintele Romaniei, dar daca nu se gasesc oameni mai buni, atunci el nu va refuza o lupta. Simion crede ca Diana Sosoaca ar putea candida la alegerile prezidentiale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este convins ca va castiga alegerile, chiar daca premierul Florin Citu are un avantaj competitiv in cursa pentru sefia partidului. “Strategia domnului Citu a fost sa atraga de partea lui presedinti de filiale judetene, multi presedinti proaspat alesi care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice candidat la presedintia PNL trebuie sa ia in calcul si faptul ca poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale. In aceste condiții, și Orban ia ”cu mare seriozitate in calcul aceasta posibilitate”. “Orice candidat la presedintia…

- Ludovic Orban a fost primit cu ropote de aplauze, vineri, la Alba Iulia, la Casa de Cultura a Sindicatelor, unde s-au desfașurat alegerile interne in cadrul PNL Alba. Aplauzele au fost generate de discursul sau, care a urmat dupa cel al lui Florin Cițu. Orban i-a pus la punct pe criticii sai din PNL,…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a reușit sa convinga peste 900.000 de oameni sa se vaccineze anti-Covid-19, cu un sigur discurs. De teama amenințarii cu noi restricții pentru persoanele nevaccinate, aproape un milion de francezi s-au programat pentru imunizare intr-o singura zi.