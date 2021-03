Declarații scandaloase din partea senatoarei Diana Șoșoaca. Ce lege s-a incalcat la inmormantarea Corneliei Catanga. Ce le reproșeaza avocata celor de la DSP și ce spune Aurel Padureanu, soțul regretatei artiste, despre restricțiile din pandemie. Diana Șoșoaca intervine in drama lui Aurel Padureanu Regina muzicii lautarești a fost inmormantata sambata, 27 martie, la Cimitirul Ghencea […] The post Diana Șoșoaca intervine in drama lui Aurel Padureanu. Ce lege s-a incalcat la inmormantarea Corneliei Catanga appeared first on IMPACT .