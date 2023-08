Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi a plecat dintre noi Ion Ghița, unul dintre cei mai buni comentatori sportivi pe care i-a avut Romania. Condoleanțe familiei! Dumnezeu sa-l odihneasca!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.Ion Ghița, unul dintre componenții ”generației de aur” a crainicilor sportivi, a murit in urma cu puțin…

- "Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru nu are nicio legatura directa cu acest caz. Cu toate acestea, a fost o presiune uriașa in ultimele zile la adresa domniei sale, din…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a luat-o inaintea Ministerului Finanțelor și susține ca deficitul bugetar inregistrate de Romania in primele 5 luni ale anului va fi de 2,3%. Iata postarea lui Teodorovici de pe pagina sa de Facebook: Peste 2,3 % din PIB va fi deficitul bugetar pe primele…

- Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna a semnat ordinul care prevede cotele de preventie la urs brun, in ultima sa zi la Ministerul Mediului. „In Tinutul Secuiesc, din 2016, numarul crescut de ursi a amenintat tot mai mult viata oamenilor si bunurile acestora. In ultimele 905 de zile, UDMR a lucrat…

- Brașoveanul Adrian Veștea a primit aviz favorabil pentru a ocupa funcția de ministru al Dezvoltarii Președintele Consiliului Județean Brașov a primit aviz pozitiv pentru a deveni ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Adrian Veștea a primit…

- Generalului Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a adresat ieri premierului Nicolae Ciuca o scrisoare deschisa exploziva care ar putea arunca in aer clasa politica de la noi, dar mai ales ar starni revolta și furia cadrelor militare din țara noastra. PUTEREA va prezenta…

- Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a declarat vineri (12 mai) ca a fost amanat ore in șir de oficialii de securitate dupa ce i s-a acordat eliberarea pe cauțiune. „Atunci i-am spus ca „Voi spune intregului Pakistan ca incerci sa ma rapești, sa ma reții cu forța”, a spus Khan in mașina, in drum…