Diana Șoșoacă cheamă românii în stradă! Trădătorii trebuie sa dispară Avocata Diana Șoșoaca, senator AUR, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ca a venit timpul ca poporul roman sa iasa in strada pentru dreptate, dupa incendiul de la Matei Balș. 'Poporul roman are aparatorii lui, dar tradatorii trebuie sa dispara, sa fie judecați si bagați in inchisorile pe care ei le-au pregatit pentru alții. Au omorat oamenii in spitale (...), solicit DNA-ului sa se autodesființeze. Trebuie sa iasa adevarul la suprafata. Acesta este semnalul pe care vi-l dau! Poporul roman trebuie sa iasa in strada! Romania este condusa de niște criminali!', a declarat Diana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

