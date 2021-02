Stiri pe aceeasi tema

- Contextul este unul extrem de tensionat in zonele miniere din Romania din mai multe motive. In primul și in primul rand minerii sunt satui de promisiunile guvernanților și iși cer salariile, in timp ce Termocentrala Mintia a fost oprita, deoarece nu mai este carbune. Asta a dus la o situație și mai…

- Diana Șoșoaca a fost amendata de polițiști dupa ce a chefuit intr-un local din Iași unde nu era respectata distanțarea fizica. Senatoarea a transmis evenimentul live pe rețelele de socializare. Cei prezenți la petrecere au cantat, au dansat și s-au luat in brațe ca și cum nu ar fi pandemie. Au fost…

- ”Intr-un restaurant, oamenii cand mananca, nu poarta masca. Cand canti, nu poti sa porti masca, pentru ca nu poti sa inhalezi aer. Doi la mana, masca este neconstitutionala, la fel si starea de alerta. Intr-un scenariu verde, viata revine la normal.Faptul ca Raed Arafat distruge Romania pas cu pas,…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca va merge in instanța pentru masca pe care trebuie sa o poarte in Parlament. Declarația a fost facuta intr-o intervenție la Romania TV, in a doua zi de Craciun. Avocata de la AUR susține ca a facut plangere penala și pentru GDPR pentru faptul ca adeverința sa a fost data…

- Comisia pentru validare a Senatului a solicitat, luni, Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) sa verifice si sa raspunda "cu celeritate" cu privire la adeverinta medicala a Dianei Sosoaca, senator ales pe listele AUR, prin care este exceptata de la purtarea mastii de protectie.…

- Ajunsa senatoare, avocata Diana Șoșoaca a refuzat sa poarte masca in Parlamentul Romaniei! In presa a aparut adeverința ei medicala in baza careia susține ca nu trebuie sa poarte masca, deși ea este obligatorie in toate spațiile publice din Romania. Șoșoaca a anunțat ca va da in judecata pe cei care…

- Mai multi senatori alesi pentru legislatura 2020-2024 au venit duminica, la Parlament, sa-si îndeplineasca formalitatile necesare preluarii mandatului de parlamentar, relateaza Agerpres.Printre acestia se numara si senatorul AUR, Diana Sosoaca, cea care a spus ca printre prioritatile sale…