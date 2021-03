Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea reacționeaza in stilul propriu la noul scandal care acapareaza agenda publica! Rudele cadrelor din MAI și MAPN, inclusiv din serviciile secrete, s-au vaccinat peste rand, in fața așa-numiților ”esențiali”. O statistica arata, de exemplu, ca foarte puține persoane cu varsta de peste 65 de…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a declarat, miercuri seara, la protestul de la Arcul de Triumf, ca Raed Arafat, secretar de stat in MAI și fost ministru al Sanatații, ar fi ”condamnat la moarte in țara sa”. Șoșoaca nu a precizat despre ce țara este vorba și nici despre ce fapta ar fi comis Arafat, cetațean…

- Continua razboiul dintre Ministerul Tineretului si Sportului si Federatiei Romane de Rugby pe tema stadionului Arcul de Triumf din Capitala! Federația Romana de Rugby prezinta documentul transmis catre Ministerul Tineretului și Sportului, inca din data de 21.01.2021, cu programul competițional și…

- Razboiul dintre Federația Romana de Rugby și Ministerul Tineretului și Sportului, privind administrarea Stadionului „Arcul de Triumf”, e departe de a fi incheiat. Oamenii din FRR au emis un comunicat acid in aceasta seara, in care taxeaza reacția MTS de ieri, de dupa protestul din fața noii arene. ...

- Presedintele american Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite si China va lua forma unei ”competitii extreme”, apreciind ca omologul sau chinez Xi Jinping este dur și fara ”niciun pic de democrație in el”, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Joe Biden a spus, intr-un interviu pentru…

- Protestatarii s-au strans sambata seara in fața Ministerului Sanatații, unde au cerut demisia ministrului Vlad Voiculescu, a lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dupa incendiul de vineri de la „Matei Balș”.Oamenii spun ca este o atmosfera de dezbinare și sunt nemulțumiți…

- Statul roman iși pastreaza loialitatea fața de americani, dar nu face exces de zel. Investițiile militare raman la limita cea mai de jos, proiectele energetice sunt modeste, legislația croita impotriva investitorilor se schimba greu, iar unele intrebari puse de partenerul strategic, cel mai important,…

- Platim in aceste zile de confuzie politica oalele sparte acum un an de incapațanarea președintelui Iohannis.Strateg peste masura de limitat, in ciuda faptului ca se joaca toata ziua cu rachetuțele cumparate fara rost din SUA și ca ii plac fanfarele militare, cauta compania generalilor și ar defila el…