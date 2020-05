Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a facut declarații despre situația cu care se confrunta emisiunea Acces Direct din cauza celor doi invitați, Veronica și Viorel Stegaru, care, intre timp, au fost concediați din trust. Mirela Vaida, din postura de prezentator al emisiunii Acces Direct, susține ca s-a exagerat foarte mult…

- Dupa numeroase balbe legate de ce se va intampla dupa 15 mai, Guvernul pare ca s-a hotarat. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca dupa data de 15 mai vor fi permise deplasarile fara a tine cont de limita de municipiu sau de judet. „Puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea…

- Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni, a declarat la inceputul sedintei Executivului ministrul de Finante, Florin Citu. "Suntem pregatiti cu OUG, vizeaza persoane fizice, juridice. Pana la 9 luni este perioada pentru care se…

- Reality show-ul Mireasa a inceput totusi, in plina carantina O multime de emisiuni si productii de televiziune si-au oprit filmarile pe perioada pandemiei de Coronavirus. La fel trebuia sa se intample si cu reality show-ul Mireasa de la Antena 1. Postul tv anuntase amanarea inceperii sale, insa iata…

- Dana Rogoz da dovada de o solidaritate impresionanta. Indragita actrița se implica in prevenirea coronavirus și susține statul acasa, ba chiar vine cu o soluție remarcabila pentru mamici și copii. Dana Rogoz, in varsta de 34 de ani, este mamica și, in plus, este și insarcinata și ințelege intocmai cat…

- Diana Dumitrescu este noua prezentatoare a emisiunii ”Mireasa”, care va incepe in curand, la Antena 1, iar acum a venit in platoul emisiunii ”Observator” pentru a dezvalui ce surprize le pregatește telespectatorilor.

- "Toata chestiunea asta cu bullying-ul (n.r. acțiune care produce injurii celorlalți efectuata in mod repetat, manifestata agresivitate fizica sau psihologica, prin producerea unor daune emoționale) a depasit granitele bunului simt de ceva vreme si deja se duce intr-o zona, in care nu mai e asa simplu…