Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, petrece sarbatorile de Craciun alaturi de familie, acasa, in spiritul tradițiilor. Și nu doar atat, ii place sa dea și el o mana de ajutor, dupa cum a declarat la podcastul Dialogurile Puterii. De Ignat, ministrul și-a ajutat tatal sa taie porcul, așa cum obișnuiește…

- In spiritul sarbatorilor de iarna, podcastul „Dialogurile Puterii” aduce o raza de lumina și tradiție in casele romanilor, prezentand o ediție speciala de Craciun, alaturi de Doina Ișfanoni, cercetator etnolog de excepție. Intr-un dialog captivant, Doina Ișfanoni ne va purta prin minunata lume a tradițiilor…

- In spiritul sarbatorilor de iarna, podcastul „Dialogurile Puterii” aduce o raza de lumina și tradiție in casele romanilor, prezentand o ediție speciala de Craciun alaturi de Doina Ișfanoni, respectata cercetatoare etnolog. Intr-un dialog captivant, Doina Ișfanoni ne va purta prin minunata lume a tradițiilor…

- Romanii din diaspora, care vor sa se intoarca in țara se pot inscrie in programul ROUNIT. Prin intermediul acestui program, aceștia iși pot gasi un loc de munca cat mai aproape de locul in care s-au nascut. In cadrul podcastului Dialogurile Puterii , Eugen Terteleac, președintele Asociației Romanilor…

- Avocatul Gabriel Biriș, fondator al The Tax Institute, vorbește la podcastul Dialogurile Puterii de problemele cu care se confrunta mediul de business autohton și perspectivele pentru 2024, pentru ca daca se vrea „intr-un an, poate sa se invarta soarele dupa Romania”. Gabriel Biriș spune ca pentru a…

- Gabriel Biriș, fondator al The Tax Institute, vorbește la Dialogurile Puterii despre modificarile Codului fiscal de la 1 ianuarie 2024 și efectele lui, de marile provocari ale lui 2024, care ar putea sa fie un an de criza, autogenerata și nu din exterior. Avocatul Gabriel Biriș spune ca 2024 ar putea…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a anunțat care sunt companiile care vor fi scutite de la plata impozitului de 1% pe cfira de afaceri nu va afecta și marile companii, care au facut investiții. Prezent la uzinele Ford din Craiova, Ciolacu a dat asigurari ca afaceriștii din domeniul automobililelor…

- Purtatorul de cuvant al AUR si candidat la europarlamentare, deputatul Dan Tanasa, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Giurgiu, ca aproape 70% dintre romani nu voteaza si aceasta este o problema de legitimitate a sistemului democratic romanesc, iar aceasta situatie se poate indrepta doar prin…