Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, catedra de limbi moderne de la Școala Gimnaziala ”Mihai Dragan”, reprezentata de profesoarele de limba engleza Ghiciusca Cristina, Bordeianu Lacramioara, Dorneanu Elena si Racovița Daniela, l-au avut drept invitat pe Kevin Orme, student la Psihologia Educatiei de la Universitatea…

- La implinirea a 139 de ani de la nasterea marelui povestitor al neamului romanesc, a avut loc activitatea Mihail Sadoveanu, Ceahlaul literaturii romane. Este una dintre actiunile proiectului educational, Scriitorii lunii noiembrie, initiat si coordonat la nivelul Scolii Gimnaziale „Domnita Maria” Bacau,…

- Saptamana trecuta, Școala Gimnaziala ”Miron Costin” Bacau a fost gazda unei alte mobilitați Erasmus +, in cadrul proiectului „Fairytales, legends, mythsand stories all over Europe to developliteracy and languages kills of our students”. De data aceasta, 14 profesori din Marea Britanie, Italia și Turcia…

- Vineri, 25 Octombrie, elevi de la C.T.C. „N.V. Karpen”, C. „Mihai Eminescu”, Școala Gimnaziala „Spiru Haret” Bacau, Școala Gimnaziala „Al. I. Cuza” Bacau și Școala Gimnaziala „Domnița Mara”, s-au adunat la monumentul din Parcul Catedralei pentru a omagia Armata Romana, intr-o activitate organizata de…

- In aceasta dimineața, de la ora 9.00, a inceput la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, cea de-a III-a ediție a Conferinței Regionale „Pastreaza-ți libertatea! Traficul de Persoane inrobește!”, un eveniment organizat de Asociația „Valoare Plus” Bacau. Conferința este prilejuita de Ziua de Prevenire a Traficului…

- Primaria Moinești, in parteneriat cu Asociația „Montpesa”, organizeaza, pe 6-8 septembrie, Zilele Municipiului Moinești, eveniment ce va cuprinde manifestari culturale, spectacole in aer liber, vernisaje și competiții sportive. Primarul Valentin Vieru a declarat ca in acest an vor fi cheltuiți cu 70…

- Doua zile pline de activitați, care de care mai atractive. Asta a propus bacauanilor, weekendul trecut, Asociația pentru Dezvoltare Activa (ADA). Și le-a ieșit. Foarte mulți bacauani au ales sa vina și sa petreaca timp bun, de calitate, in aer liber, la cea de-a șasea ediție a Festivalului Zilele Parcului…

- Curtea Așezamantului Social-Filantropic „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Harja-Oituz va fi, duminica, 1 septembrie, foarte animata, pentru ca acolo se va organiza cea de a 19-a ediție a Festivalului Placintelor. Organizatorii sunt Filiala Bacau a Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural…