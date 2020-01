Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, a facut declaratii in exclusivitate la Romania TV: - Guvernul Orban a redus cu 10% ajutoarele pentru fermieri. - Este inadmisibil sa vii cu cresterea virstei de pensionare la 70 de ani. - Avem un guvern iresponsabil. - Dumneavoastra…

- Start vot, secțiile de votare s-au deschis! Un numar de 18.748 de secții de votare s-au deschis in Romania, duminica, la ora 7.00, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Numarul total al alegatorilor inscriși in listele electorale permanente este de 18.217.411 cetațeni, potrivit AEP.Primarul…

- Alegerile de duminica sunt despre provocarea urmatorilor cinci ani pentru Romania, motiv pentru care invit toți ecologiștii sa iasa la vot și sa iși exercite acest drept. De asemenea, le recomand tuturor iubitorilor de mediu, membrilor și simpatizanților PER sa aiba in vedere poziționarile celor…

- Ce seamana si ce nu seamana in ele? Ma uit lung, ca un pitigoi care nu si-a nimerit cuibul si incearca sa-si identifice puii. Ambele poze s-au lipit pe prima pagina a AMPress. Una infatiseaza doua personaje din empireul politic, Iohannis si Dancila, care ar parea sot si sotie daca nu i-ar divorta o…

- Romania a inregistrat cea mai abrupta creștere a prețurilor din Uniunea Europeana, in condițiile in care Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum a fost de 4,1% in august 2018, in timp ce media europeana a fost de 1,4%, conform Raportului privind evoluția concurenței in sectoare cheie 2019.Citește…

- "Eu sunt un om rabdator. Inca il aștept pe domnul Iohannis sa gaseasca ințelepciunea, taria și curajul de a accepta invitația mea la dezbaterea pe care romanii o cer și o merita. Am vazut ca domnul președinte, dupa Guvernul sau, comisarul sau și Parlamentul sau, vrea și dezbaterea sa. Eventual la…

- Dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 99,52% din secțiile de votare din Diaspora, iata rezultatele parțiale: Rezultate consolidate (100% Romania, 99,52%...

- Radu Cristescu, secretar de stat in Ministerul Energiei și membru PSD, a izbucnit la adresa ministrului propus la Interne Marcel Vela, pe care il ia la rost din cauza unor dosare penale.Sebastian Lazaroiu, teorie EXPLOZIVA despre scandalul declanșat de Firea: 'Vrea sa submineze șansele lui…