- Robert Kovacs și ispita Romeo au stat fața in fața in ediția de aseara de la „Insula Iubirii”. Subiectul discuțiilor aprinse a fost Ema Oprișan, alaturi de care Robert a intrat in show, dar de care s-a desparțit la scurt timp, a acuzat-o ca s-a apropiat prea mult de ispita Romeo. Primul care a ajuns…

- In ediția din aceasta seara, Razvan Kovacs și Romeo au avut ocazia de a sta fața in fața. Este prima intalnire a celor doi și se va lasa cu scantei, asta pentru ca ispita s-a apropiat tot mai mult de Ema Oprișan, in timp ce concurentul pare cucerit de Daria Cuflic.

- Radu Valcan e prezent in ediția din seara aceasta de la „Insula Iubirii” la cea mai neașteptata confruntare dintre Razvan Kovacs si ispita Romeo. Cei doi au ocazia inedita sa discute prima oara, fata in fata, dupa evenimentele petrecute in cele doua resorturi.In episodul de aseara de la „Insula Iubirii”…

- In ediția din aceasta seara, flacara ispitei s-a aprins pe insula fetelor, ceea ce inseamna ca unul dintre concurenți a depașit limitele. Ema Oprișan și-a vazut iubitul in tandrețuri cu Daria Cuflic, marturisind ca nu se aștepta ca el sa mearga atat de departe.

- Razvan Kovacs s-a desparțit de Ema Oprișan la „Insula Iubirii”, in ediția difuzata aseara, 27 iulie, la Antena 1. Concurentul a fost deranjat ca iubita lui e nemulțumita de el, ea a fost deranjata de gesturile pe care el le-a facut cu ispita Daria Cuflic. Aseara, Robert Kovacs a fost invitat la ceremonia…

- Ema Oprișan și ispita Daria Cuflic au avut parte de o intalnire cu scantei la bonfire-ul din ediția 10 a sezonului 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Radu Valcan a privit uluit situația și a rabufnit.

- Ema Oprișan a cerut sa discute cu ispita Romeo Vasiloni, dupa ce a vazut imaginile cu Razvan Kovacs de la bonfire in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Concurenta a vrut sa-l informeze pe barbat ca urmeaza sa paraseasca insula din cauza lucrurilor pe care iubitul ei le-a facut…

- Ema Oprișan a vazut noi imagini dureroase cu iubitul sau, Razvan Kovacs, in compania ispitei Daria Cuflic. Concurenta a rabufnit dupa ce a plecat de la bonfire-ul din ediția 9 a sezonului 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023.