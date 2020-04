DIALOG SCURT - PANDEMIE ÎN AUSTRALIA De vorba cu BEN TODICA, artist Independent (Cineast, Producator TV, Jurnalist Broadcaster, Ing. de Sunet, Scriitor etc., membru AJRP. Lucreția Berzintu : - Care este situația in Australia, in aceasta perioada de pandemie globala, cu noul coronavirus? Ben Todica: - Australia, ca de altfel intregul vest este in stare de prizonierat la domiciliu in numele vieții și al pacii pe pamant. Restaurante, cafenele, biserici, teatre, școli, in general locurile publice sunt inchise. Cursurile școlare se tin prin internet iar guvernul asigura fiecarui elev din casa/familie calculator gratuit. Punctele alimentare,… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

