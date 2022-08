Pentru weekend-ul acesta, la Chișinau sunt anunțate activitați socio-culturale. De fapt, ele se doresc, dincolo de caracterul cert, și o punte intre generații. Caci evenimentul are loc in cadrul Proiectului „Dialog intre generații”, care e la prima ediție, a inceput pe 25 iunie și se termina pe 25 septembrie. Sambata, 20 august, in capitala Republicii Moldova, incepand cu ora 16:00, in Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfant”, vine sa incante auditoriul formația „Megapolis”. In cadrul concertului, soliștii Sergiu Țurcan si Natalița Munteanu vor susține recitaluri in aer liber. Proiectul socio-cultural…