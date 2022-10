Stiri pe aceeasi tema

Femeia din Alba suspecta de botulism, dupa ce a consumat o salata cu peste din conserva, a fost transferata, miercuri, cu un elicopter la un spital din Oradea, unde i s-a si administrat ser antibotulinic.

O statuie a Reginei Maria, de mari dimensiuni, realizata la initiativa unor persoane private, a fost dezvelita sambata la Alba Iulia, in proximitatea Salii Unirii.

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunta, joi, ca peste 230 de zboruri de pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti au avut intarzieri mai mari de 60 de minute, in intervalul 22 – 28 septembrie, in timp ce 21 de zboruri au fost anulate, potrivit news.ro.

Margherita, fiica lautarilor din Clejani, a fost ințepata in piept de atacatorul cu trotineta, din București. Informația a fost facuta publica pe surse și se pare ca incidentul s-a petrecut aseara, cand Margherita se plimba pe strada.

Muzeul National „George Enescu" aniverseaza 141 de ani de la nasterea compozitorului, printr-o serie de evenimente, intre 19 si 21 august, potrivit news.ro.

Un barbat de 48 de ani, urmarit internațional pentru omor din culpa și conspirație la sprijinirea migrației ilegale, implicat in cazul celor 39 de vietnamezi gasiți morți intr-un TIR in Marea Britanie, in 2019, a fost prins in București.

O fetița de 18 luni a murit dupa ce a fost lasata acasa singura, la Milano, timp de aproape o saptamana. Primele rezultate ale autopsiei arata ca fetița a murit cu 24 de ore inainte de a fi gasita, din cauza epuizarii, tocmai in ziua in care mama ei fusese in oraș, dar nu a trecut pe acasa, anunța…