Diagnosticată greșit cu cancer și mutilată degeaba, o femeie din Constanța a câștigat procesul la CEDO In 2008, constanțeanca Maria Tușa era diagnosticata cu neoplasm mamar, apoi supusa unei proceduri de extirpare a sanului stang și chimioterapiei. Diagnosticul era, insa, greșit. A inceput lupta cu medicii și statul roman. A ajuns la CEDO și a caștigat, dar tot nu i s-a facut inca dreptate. O altfel de lupta impotriva cancerului Calvarul prin care a trecut Maria Tușa seamana, probabil, cu cel al multor alți pacienți romani. Constanțeanca a avut, insa, determinarea și forța de a nu capitula in fața orbirii justiției. In 2008, un medic oncolog de la Spitalul Județean Constanța i-a pus un diagnostic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

