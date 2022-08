Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a explicat, potrivit Main News, ca Moscova incearca sa creeze o diversiune in regiunea Balcanilor, profitand de tensiunile dintre Serbia si Kosovo, „care nu s-au calmat de 15 ani”. Afirmatiile fostului sef al Diplomatiei romane vin in contextul in care Rusia a invocat existenta unor „influente externe”, in special NATO, in privinta agravarii situatiei de securitate de la granita celor doua state.