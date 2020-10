Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din București au tras mai multe focuri de arma, joi noaptea, pentru a opri patru barbați surprinsi in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme. „In noaptea de 22 – 23 octombrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Sectorului 3, au…

- Patru barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 33 de ani, au fost surprinși, in noaptea de 22 spre 23 octombrie, in flagrant delict, in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme, de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliția

- Patru barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 33 de ani, au fost surprinși, in noaptea de 22 spre 23 octombrie, in flagrant delict, in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme, de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Poliția Sectorului 3.Barbații…

- Politistii Capitalei au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri, restaurante si sali de jocuri si pariuri sportive, in urma unei actiuni desfasurate sambata, ocazie cu care au aplicat amenzi in valoare totala de aproximativ 100.000 de lei si au confiscat suma de peste 6.200 de lei.…

- Doi cetateni straini au fost prinsi in flagrant delict, joi, imediat dupa ce au furat 19.000 de euro dintr-un autoturism. "In jurul orei 17,30, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), Brigada Politie pentru Transport Public, au prins in flagrant delict doi…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 4, au continuat si ieri activitatile de verificare a respectarii masurilor aplicabile pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19.

- Patronii din Romania respecta legile cu sfințenie sau au ponturi de la organele legii. Nimeni nu știe care este adevarul, insa, ieri, in timpul controalelor facute de Poliția Capitalei, au fost aplicate doar 11 amenzi. Ipoteza ca patronii au ponturi e susținuta chiar de premierul Ludovic Orban.Citește…