- Polițiștii Capitalei și reprezentanții ANCOM au intervenit, vineri, in forța la o reședința din Sectorul 5 intr-un dosar privind infractiunea de transmisie TV fara licenta. Mai multe persoane vor fi audiatela sediul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Sector 5.„Din probatoriul administrat,…

- Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, a efectuat vineri, impreuna cu reprezentantii ANCOM, o perchezitie domiciliara, in Bucuresti, intr-un dosar penal in care s-a constatat o infractiune…

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au retinut, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Polițiștii au descins, joi dimineata, la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, pentru a pune in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub…

- Poliția Capitalei, prin Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, pune in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de titluri de…