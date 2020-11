Stiri pe aceeasi tema

- O femeie banuita de lovirea designerului Cristina Joia, cunoscuta de la emisiunea "Visuri la cheie" de la Pro Tv, este audiata, luni seara, la Sectia 14 Politie, anunta reprezentantii Politiei Capitalei.Sambata, Cristina Joia a fost lovita cu un obiect dur intr-un magazin din Sectorul 4 al…

- Cristina Joia a declarat ca angajații și martorii nu au intervenit sa o ajute, ba mai mult, un paznic a spus ca se afla "la țigara" in momentul producerii agresiunii. "Am sunat singura la ambulanța, timp in care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operata de urgența pentru…

- Noi audieri la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, unde procurorii fac cercetari pentru a vedea daca alegerile de la Sectorul 1 au fost sau nu fraudate. Ancheta a fost deschisa de SIIJ dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu mai mulți membri USR care au intrat in sala unde erau…

- Gratian si Ciprian Duduianu au contestat masura arestului preventiv dispusa de judecatorii Tribunalul Bucuresti in dosarul in care sunt acuzati de tentativa de omor. Sectia I Penala - Drepturi și Libertați va judeca vineri, 21 august, contestația, informeaza portalul instanțelor din Romania.Emi Pian,…