DGPMB: 90 de posibile incidente pe parcursul procesului de votare; 8 fac obiectul unor dosare penale

- Poliția Capitalei a prezentat situația incidentelor semnalate in București in ziua alegerilor locale. Sunt 90 de incidente semnalate, din care 37 nu au fost confirmate. Pentru 18 dintre acestea s-au deschis dosare penale. De asemenea, au fost inregistrate noua sesizari dupa inchiderea votului, privind…

- 90 de posibile incidente electorale, semnalate de politisti, in capitala Continua cercetarile pe care polițiștii și procurorii bucureșteni le fac în dosarul penal deschis dupa ce un candidat la un post de consilier local a fost prins de reprezentanții USR - PLUS cu aproape 500 de procese…

- Un numar de 90 de incident au fost semnalate in ziua alegerilor, insa 37 dintre acestea nu s-au confirmat, iar pentru 18 s-au deschis dosare penale. De asemenea, au fost inregistrate noua sesizari dupa inchiderea votului, privind desfasurarea procesului de votare, inclusiv privind voturile de la…

- Politistii au intocmit, duminica, sapte dosare penale pentru infractiuni privind procesul de votare, fiind aplicate, de asemenea, patru sanctiuni contraventionale, a anuntat, intr-o declaratie de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Potrivit…

- La data de 27 septembrie, de la inceputul procesului electoral si pana la aceasta ora polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramures au intervenit in 17 situații in care au fost semnalate posibile fapte care au legatura cu procesul electoral. “Toate sesizarile sunt verificate…

- Incidente și in Capitala in ziua alegerilor, polițiștii au facut zeci de verificari, duminica, in urma unor sesizari depuse de oameni cu privire la diferite fraude in secțiile de votare.„Pana la aceasta ora au fost semnalate 40 de situații, caposibile incidente. 10 dintre ele nu se confirma, alte 24…

- La sectia de votare 476 din Maneciu, un alegator a sesizat faptul ca un membru din comisia de votare ar fi inmanat 4 buletine de vot unui cetatean, iar in buletinul de vot se aflau impaturite alte 3 buletine de vot pentru presedintele Consiliului Judetean, fara a avea stampila de control.

- Sectiile de vot pentru alegerile locale 2020 s-au deschis la ora 07:00, iar pana la orele amiezii au fost semnalate doar incidente "minore", nefiind "incidente foarte grave", a anuntat premierul Ludovic Orban, conform Agerpres."Se urmareste la minut, cum se zice, evolutia procesului electoral, si se…