- Peste 1.100 de persoane din Dambovita sunt in izolare la domiciliu, numarul lor crescand semnificativ dupa ce la Arctic Gaesti a fost descoperit un focar de COVID-19 in urma testarilor efectuate, anunța Agerpres.Prefectura Dambovita a informat marti ca se afla in izolare la domiciliu 1.112 persoane…

- Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a anunțat luni, 11 mai, prin intermediul unui comunicat, ca pana la data curenta in județul Mureș au fost confirmate 602 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). ”Pana astazi, 11 mai, in județul Mureș au fost confirmate…

- Prefectura Mures a anuntat ca in comuna Craciunesti au fost inregistrate 76 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus, iar 8 au murit, situatia epidemiologica din zona fiind monitorizata, iar masurile inasprite.

- Politia Capitalei informeaza ca 23 de politisti din structura de control intern se afla in izolare, dupa ce doua persoane din serviciu au fost confirmate pozitiv. "Va informam ca 23 de politisti din cadrul structurii de control intern se afla in izolare, dupa ce doua persoane din serviciu…

- Doua persoane din cadrul structurii de control intern din Politia Capitalei, au fost confirmate cu coronavirus, iar din aceasta cauza 23 de politisti sunt izolati la domiciliu.”Va informam ca 23 de politisti din cadrul structurii de control intern se afla in izolare, dupa ce doua persoane…

- Trei politisti de la Sectia 19 se afla in izolare, dupa ce au intrat in contact cu un lucrator dintr-o alta structura a MAI, care a fost confirmat pozitiv. La sediul Sectiei 19 de Politie se efectueaza dezinfectia, informeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei. "Activitatea…

- Un numar de 63 de persoane sunt in carantina in centre din Olt, alte 506 persoane din judet sunt in izolare la domiciliu iar trei persoane au fost confirmate luna aceasta cu coronavirus si sunt internate in spitale, a anuntat miercuri seara Institutia Prefectului Olt, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…