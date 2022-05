DGASPC Vaslui, cel mai mare angajator din județ, scoate posturi la concurs! OFERTA… Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui, cel mai mare angajator din judetul Vaslui, cu peste 2.000 de salariați, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a mai multor funcții contractuale de execuție. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui organizeaza concurs de recrutare in data de 19 […] Articolul DGASPC Vaslui, cel mai mare angajator din județ, scoate posturi la concurs! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

