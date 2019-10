DGASPC sector 2: Cei doi minori abuzaţi sexual de un bărbat beneficiază de măsură de protecţie socială 'In cadrul DGASPC sector 2, cei doi minori beneficiaza de masura de protectie sociala, unul, in varsta de 16 ani, la o familie de plasament, iar cel de-al doilea, in varsta de 13 ani, intr-un centru din cadrul directiei. Masura de protectie sociala a acestor copii s-a realizat in baza evaluarii efectuate de catre specialisti in domeniul asistentei sociale, psihologiei si stiintelor juridice', potrivit unui comunicat al DGASPC sector 2. Pentru fiecare copil s-a intocmit un plan individualizat de protectie care prevede toate aspectele care privesc dezvoltarea personalitatii lor: asistenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

