Stiri pe aceeasi tema

- Fara dosare cu sina in instituțiile publice: Proiectul a ajuns la votul final din Camera Deputaților Fara dosare cu sina in instituțiile publice: Proiectul a ajuns la votul final din Camera Deputaților Instituțiile publice din Romania nu vor mai putea solicita dosar cu șina sau orice obiect de papetarie…

- In prima lectura, deputații au votat proiectul de lege pentru eliminarea regimului duty-free pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Jurnal.md . Inițiativa propusa de legislatori din fracțiunea PAS prevede modificari la Codul vamal și la Codul fiscal și are drept scop promovarea principiului de…

- Parlamentul a ratificat Acordul in domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei. Astfel, cetațenii celor doua țari vor beneficia de garanții sociale. Prevederile acordului vizeaza cetațenii moldoveni care au muncit in Spania, precum și cetațenii spanioli care au fost angajați…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de lege stabileste cadrul juridic si institutional…

- ”Bibliotecile au eliberat 16,3 milioane volume, cu 4,2 milioane volume mai putin fata de anul 2020 si cu 16,9 milioane volume mai putin decat in anul 2019. Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a insumat 11,4 milioane persoane, cu 3,5 milioane persoane mai mult fata de anul 2020, dar cu…

- In timp ce la noi se spune peste tot ca alcoolul dauneaza grav sanatații, in Japonia autoritațile duc munca de convingere cu tinerii ca sa-i determine sa consume mai mult alcool. Noi am zice ca-i invața la rau, japonezii zic ca așa stimuleaza economia. Guvernul de la Tokyo, care vrea sa redreseze situația…

- Romania se pregateste sa aduca mii de muncitori din India, Thailanda sau Bangladesh, iar marii angajatori ofera chiar facilitati in plus pentru acestia, la care muncitorii romani nu au acces, pentru moment.