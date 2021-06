”Dupa ce in luna decembrie a vandut cele doua cladiri aflate in business park-ul Campus 6 din Bucuresti pentru 97 milioane de euro, Skanska preda corpurile 6.2 si 6.3 noului proprietar, S IMMO AG. Tranzactia care a avut loc in decembrie 2020 a marcat inceputul parteneriatului dintre Skanska si compania imobiliara austriaca si este cea mai mare tranzactie a Skanska pe piata romaneasca de pana acum”, a anuntat compania. Cele doua cladiri de clasa A cu 11 etaje care prezinta o suprafata inchiriabila de aproape 38.000 de mp si 463 de locuri de parcare, predate catre S IMMO AG, sunt deja inchiriate…