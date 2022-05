”Anchor Grup, dezvoltator in domeniul imobiliar din Romania, lanseaza Select Residences, cel mai nou Complex rezidential premium din portofoliul Companiei, in urma unei investitii planificate de 40 milioane de euro. Aproximativ jumatate din valoarea investitiei este acoperita printr-o finantare oferita de catre Libra Internet Bank, banca partenera in dezvoltarea proiectului. Situat pe Calea Dudesti Nr. 186 – zona Dristor/Vitan – Select Residences va include 347 de apartamente – studiouri, doua si trei camere si duplexuri – avand suprafete cuprinse intre 63 si 246 mp construiti si terase de pana…