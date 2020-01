Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat Ilan Laufer a scris ca proiectul Romania 10 in 10 va moderniza administrația din Romania, revoluționand astfel interacțiunea cetațenilor cu statul. Potrivit lui Laufer, in portalul național digital de E-government vor fi implicați…

- Copiii sunt viitorul comunitaților. Dezvoltarea lor armonioasa contribuie semnificativ la caracterul viitorilor adulți. Pe langa rolul major pe care il are familia și comunitatea in care cei mici cresc este important. Edilii din orașul Hațeg știu acest lucru, astfel ca la inceput de an demareaza…

- Pentru adoptarea unei steme a localitații, cadrul legal ce trebuie respectat este reprezentat de Legea nr. 102/1992 privind stema țarii și sigiliul statului, Hotararea nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor…

- Ziarul Unirea Orașul Campeni iși alege stema reprezentativa: Cand va avea loc consultarea publica a cetațenilor orașului Primaria orasului Campeni va organiza in data de 12 decembrie, consultarea publica a cetațenilor orașului pentru alegerea variantei reprezentative de stema pentru orașul Campeni.…

- Șapte milioane de euro, aceasta este suma pe care Grupul de Acțiune Locala Timișoara a reușit sa o atraga din fonduri europene pentru dezvoltarea orașului. Cu toate acestea, autoritațile locale, care ar putea beneficia de o parte din acești bani, pentru a imbunatați calitatea vieții cetațenilor din…

- Primarul și viceprimarul orașului Potcoava, județul Olt, sunt acuzați ca ofera bani cetațenilor pentru a merge la vot, conform Mediafax.Citește și: Adrian Nastase a RABUFNIT chiar in ziua votului: O dovada IN PLUS ca s-a urmarit eliminarea mea din viața publica Poliția Olt a fost sesizata…

- Președintele Klaus Iohannis, a efectua o vizita electorala in județul Dambovița. Iohannis a facut prima oprire la Gaești . In Parcul Central din orașul Gaești, primarul Gheorghe Grigore l-a primit pe peședintele Klaus Iohannis . Alaturi de președintele Klaus Iohannis au fost si Ludovic…

