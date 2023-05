Dezvoltarea comunei Prundu Bargaului se face datorita oamenilor harnici, a proiectelor inovative si prin multa munca.

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vezi reacții precum cele de la Romania TV, e greu sa vorbești despre propria suferința, pentru ca astfel de reacții ne confirma teama de ce e mai rau - ca vei fi discreditat, ca ți se va retrage increderea acordata de societate. Dar e cu atat mai necesar sa o facem. Acum 13 ani am fost diagnosticata…

- Schimbarea locului de munca si stresul? Ar parea ca alegerea unui nou loc de munca ar trebui sa ne motiveze pozitiv! Cu toate acestea... Creierul nostru se apara natural impotriva schimbarilor majore. De aceea se vorbeste mereu despre cat de dificil este sa iesi din zona de confort - locurile, situatiile…

- Proiectul depus de deputatul liberal aradean Glad Varga pentru reducerea birocratiei in cazul proiectelor de producere a energiei verzi a fost adoptat in unanimitate de... The post Glad Varga: „Unanimitate in Comisia de administratie publica pentru reducerea birocratiei in cazul proiectelor de producere…

- De cand se știe a fost in mijlocul consatenilor sai. Timp de 23 de ani a fost asistent medical, postura din care a cunoscut fiecare locuitor din comuna. Apoi, vreme de cinci mandate a fost consilier local PNL, iar din 2020 este primar al comunei Chiojdu. A lucrat pentru oamenii din comunitatea din care…

- Munca la distanța a caștigat un impuls de neegalat de-a lungul anilor, reducand decalajul dintre companii și profesioniștii care doresc mai multa flexibilitate in zilele lor de lucru. Datorita lumii tehnologiei și limitelor sale nelimitate, capacitatea de a se conecta cu oameni din diferite locații…

- In cadrul proiectului Dezvoltarea serviciilor de educație ante-preșcolara in regiunea Sud-Muntenia, derulat de Primaria Poiana in Parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana București, se va organiza o sesiune de informare-consiliere, in data de 28 februarie. Scopul acțiunii…

- Producatorul auto american intentioneaza sa creeze o „structura de costuri mai competitiva” in Europa, unde intampina dificultati, conform unei conferinte online, relateaza Reuters si AFP. Aproximativ 2.300 de angajati vor fi disponibilizati la uzinele producatorului de automobile din Koln si Aachen…

- Aleșii locali ai comunei Cristești au aprobat, in data de 31 ianuarie 2023, intr-o ședința ordinara de lucru, realizarea pe domeniul public și privat al comunei Cristești a proiectului de investiții "Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibra optica – studii de fezabilitate DJTS Bistrița…