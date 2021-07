Stiri pe aceeasi tema

- Spirit civic al unui tanar din Eforie. La data de 22 iulie a.c., in jurul orelor 19.30, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati de un tanar, de 20 de ani, despre faptul ca in, timp ce isi desfasura activitatea ca angajat al unei societati comerciale, a gasit o geanta in care…

- Actorul George Burcea s-a remarcat in mai multe filme și apariții tv, printre care la show-ul „Ferma – Orașeni vs. Sateni”, de la PRO tv. A absolvit Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica (UNATC) din București, insa inainte de a ajunge sa joace in peliculele și pe scenele importante…

- George Burcea, care iși lanseaza cartea in octombrie, a fost surprins chiar weekendul acesta in centrul Bucureștiului. Nu a fost fotografiat singur, ci alaturi de fiicele lui și de iubita Viviana Sposub. In ultima perioada, George Burcea a lipsit de pe micile ecrane, a aparut foarte rar in emisiuni…

- Dupa ce s-a desparțit de Andreea Balan, George Burcea și-a gasit fericirea in brațele Vivianei Sposub, tanara cu care e intr-o relație de mai multe luni. Ce diferența de varsta e intre cei doi. Astazi ea iși sarbatorește ziua de naștere.

- „Dupa 1 august, putem sa vorbim de alte relaxari. Pana la 1 august, speram sa avem 50-60% dn populație vaccinata”, a declarat Florin Cițu, invitat in podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar” .Șeful Guvernului a vorbit și despre o competiție la vaccinare intre marile orașe și județe ale țarii.„Competiția…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a postat marți, pe pagina sa de Facebook, harta vaccinarii impotriva COVID-19, cu rata imunizarii pentru fiecare județ al țarii. Potrivit acesteia, pe primul loc la nivel național in ceea ce privește vaccinarea se afla Municipiul București, cu un procent de 40,27%.…

- Veste extrem de buna privind numarul noilor imbolnaviri cu Covid – 19: duminica s-a inregistrat cea mai mica rata de infectare din 13 iulie 2020 și pana acum. Exista in continuare 777 pacienți in stare grava, la Terapie Intensiva, iar 38 de persoane au decedat. In ultimele 24 de ore au fost raportate…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 1,82. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 7.82 2 JEBEL 6.46 3 CENEI 6.27 4 GHIRODA 4.18 5 RACOVITA 3.74 6 CENAD…