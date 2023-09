Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii incearca sa faca lumina intr-un caz cutremurator, soldat cu decesul a doi soți. Cercetarile urmeaza sa stabileasca exact cum anume și-au gasit sfarșitul femeia și barbatul sau. Cazul datator de fiori s-a petrecut la Gura Portitei. Acolo unde doi soți din Iași, in varsta de aproximativ 50…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul tragicei dispariții a elevei olimpice Shara, in varsta de 16 ani, gasita moarta in locuința unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț, cunoscut prin intermediul internetului. In ciuda faptului ca investigațiile sunt in curs, percheziția informatica in cazul victimelor…

- Polițiștii ancheteaza crima infioratoare de la Mangalia, iar in telefonul Alinei au gasit mai multe mesaje catre iubitul ei Sergiu. Fata ii spune ca ar vrea sa se desparta, in timp ce acesta o intreaba daca s-a certat din nou cu Loredana, cea mai buna prietena a ei și principala suspecta de crima in…

- Anchetatorii au stabilit ca fata gasita moarta intr-un parc din Mangalia are 18 ani si este din Vaslui. Un barbat care mergea la pescuit, a trecut prin parc și a observat trupul chircit sub o banca. El a sunat la 112. Urmele de violenta de pe trupul sau au demonstrat ca a fost omorata, potrivit IPJ…

- Rasturnare de situație in cazul din Mangalia, unde o fata a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-un parc, de un barbat care mergea la pescuit. Polițiștii au transmis ca victima are 18 ani și nu 12 cum se banuia inițial și precizeaza ca suspectul pentru crima are, de asemenea, 18 ani.

- Un cadavru carbonizat a fost descoperit duminica seara in apropierea localitații Tureni din județul Cluj. Ramașițele umane au fost ridicate și duse la IML Cluj pentru a se stabili cauza decesului, iar polițiștii au demarat o ancheta. Totul pare a fi o incercare de a distruge urmele unui omor, insa…