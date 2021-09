Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Iași cerceteaza imprejurarile unui accident petrecut pe un bulevard aglomerat din Iași. O șoferița pare sa loveasca intenționat un motociclist, tragand brusc de volan. Motociclistul a fost proiectat intr-o alta mașina și numai norocul a facut sa nu nimereasca sub roțile autoturismului.…

- Angajatul unei salatorii auto din Capitala a fost lovit intenționat cu mașina de un client nervos. Polițiștii fac cercetari pentru tentativa de omor. Potrivit martorilor, șoferul a devenit recalcitrant dupa ce ar fi refuzat sa achite pachetul de spalare. El a plecat, insa a revenit dupa numai cateva…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața intre localitațile Lețcani și Podu Iloaiei. Se pare ca șoferul bause inainte de a se urca la volan, iar intr-o curba a facut o menevra greșita, autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat. Autoutulitare a luat foc. Pasagerul din dreapta a fost proiectat…

- In anul 2000 cand Florin Cițu avea 28 de ani se afla de 8 ani in Iowa și iși susținea doctoratul. In noaptea in care a fost depistat baut la volan, actualul premier conducea o mașina sport, un Ford Probe din anii 90. La Briefingul la care a recunoscut intamplarea din 2000, Cițu a spus […] The post FOTO…

- Un autoturism, aflat pe banda de urgența pe sensul spre Capitala arde cu flacarar deschisa, iar fumul negru care se dejagaja se poate observa de kilometri distanța. Polițiștii și pompierii au ajuns la fața locului nu au gasit victime. Este o aglomerație infernala pe Autostrada Soarelui. Traficul a fost…

- Aproape 1.200 de kilograme de trufe negre, in valoare de aproximativ 600.000 de lei, pentru care nu existau documente legale, au fost confiscate de politistii din Neamt. Trufele au fost gasite intr-o autoutilitara condusa de un cetatean italian. Politia Romana a anuntat, luni, ca politistii din cadrul…

- Polițiști romani și carabinierii din Bergamo au descins, miercuri, la adrese din județele Iași și Suceava pentru a obtine probe si de a indeplini procedura de sechestru asigurator cu privire la mai multe imobile intr-un dosar de trafic de persoane si spalare de bani. Polițiștii de combatere a criminalitații…

- Forțe de ordine impresionante au fost mobilizate luni in județul Iași, dupa ce o fetița de 8 ani a plecat de acasa. Dupa o zi și o noapte de cautari, minora a fost gasita. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, luni, cu privire la faptul ca o minora de 8 ani a plecat, in cursul dimineții, […] The post…