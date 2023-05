Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iasi este la capatul puterilor dupa ce, din cauza unei tamponari in care nu a fost vinovat, a ajuns cu masina in service si a aflat ca trebuie sa plateasca peste 60 de mii de lei. Autoturismul este pus sub sechestru Dorin Rotariu, un barbat din Iasi, a fost implicat intr-un accident […]…

- REVOLTATOR… Un tanar de 29 de ani din satul Ranceni, comuna Berezeni, se zbate intre viața și moarte intr-un spital din Iași, dupa ce a fost macelarit cu o cruzime greu de imaginat, de doi frați din aceeași localitate! Ceea ce insa a starnit revolta in randul oamenilor din sat este ca, dupa ce cei […]…

- CAPTURA SCUMPA!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și au indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Citroen Jumpy, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Belgia. Captura a fost facuta la Punctul…

- Aproximativ 2.000 de credinciosi, alaturi de 90 de preoti, au participat, sambata, in ajunul sarbatorii Floriilor, la un pelerinaj care reaminteste de momentul intrarii lui Hristos in Ierusalim. Conform traditiei, Pelerinajul de Florii s-a desfasurat in Sambata lui Lazar.Dupa oficierea slujbei Vecerniei…

- Execuție in stil mafiot. Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri groaznice pe un pat din Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, dupa ce a fost incendiat chiar in casa lui. Totul avea sa se petreaca in județul Neamț Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri […] Articolul Execuție…

- Tragedie pentru o familie din satul Crucea, comuna Lungani, judetul Iasi. Joi, 9 martie 2023, parintii unui bebelus de 4 luni au sunat la 112 pentru ca micutul se afla intr-o stare grava. Medicii de la UPU Tg. Frumos l-au consultat si l-au diagnosticat cu viroza respiratorie. A fost trimis acasa la…

- In cursul zilei de marți, 7 martie, a avut loc un accident mortal la ieșirea din municipiul Pașcani spre Iași. Un barbat, in varsta de 70 de ani, care circula cu un moped a fost acroșat de un camion. La fața locului au fost trimise echipaje de poliție, pompieri și ambulanța. Din nefericire, in urma…

- O creșa din Iași a fost ochita de hoți, fiindca au fost remarcate bunurile valoroase din instituție. Un barbat a vrut sa o sparga așa cum a vazut in filme, dar nu a reușit, motiv pentru care in cel mai scurt timp au intervenit organele competente de cercetare, iar individul a fost prins Creșa „Fluturașii…