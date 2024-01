Stiri pe aceeasi tema

- Anca Florina Gavrila este una dintre victimele tragediei de la Ferma Dacilor și ar fi implinit varsta de 21 de ani, duminica, 14 ianuarie 2024.Fosta handbalista a fost una dintre cele opt victime din incendiul violent izbucnit la complexul turistic din județul Prahova, unde a murit alaturi de prietenul…

- Meci in memoriam, duminica, pentru handbalista Anca Gavrila, tanara care a murit arsa la Ferma Dacilor și care ar fi implinit, duminica, 21 de ani. Meciul a fost arbritrat chiar de tatal sau, arbitrul Cristian Gavrila, care a mulțumit tuturor care au fost alaturi de familie. Meciul de handbal intre…

- Expertiza care va stabili cauza exacta a incendiului de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu ramane in arest preventivO expertiza fizico-chimica urmeaza a stabili cauza exacta a incediului de la Ferma Dacilor. Patronul pensiunii din Prahova, in care opt oameni au murit in a doua zi de Craciun, da vina…

- Dupa opt ore de audieri, Cornel Dinicu și doi administratori ai Fermei Dacilor au fost reținuți, marți. La audieri, au mai fost aduși și primarul din Gura Vadului, fostul primar și un funcționar din instituție. Aceștia din urma au fost insa lasați liberi. Procurorii au verificat opt locații, Primaria…

- Demersuri si masurile dispuse pentru "intrarea in legalitate" a Fermei Dacilor au fost realizate cu incalcarea legii, precizeaza, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, care anunta si sursa "probabila" a incendiului."Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat suspiciunea rezonabila…

- Anca Florina Gavrila, studenta la Sociologie care si-a pierdut viata in incendiul de la Ferma Dacilor, a murit alaturi de prietenul ei, Adrian. Tanara urma sa implineasca 21 de ani in mai putin de o luna. A luat spontan decizia de a merge sa petreaca o seara la Ferma Dacilor si ajunsese acolo in seara…

