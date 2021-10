La 20 ani de la dizolvarea O-Zone, cel mai de succes grup format in Romania, formație care a vandut peste 12 milioane de discuri in toata lumea, Dan Balan recunoaște ca trupa a fost o afacere muzicala de mare succes. Implicit financiar. ”Am caștigat peste 10 milioane de euro, iar banii continua sa intre in conturi. Piesele mele și acum sunt folosite in diferite filme, show-uri televizate, reclame, iar asta inseamna bani”, sunt dezvalurile solistului basarabean ce a dizolvat proiectul O-Zone in culmea succesului, dar pentru a urma o cariera solistica proprie. Ele sunt vedetele noastre cu investiții…