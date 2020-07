Stiri pe aceeasi tema

- Aparatorii familiei Luizei Melencu au cerut Tribunalului Olt sa impiedice valorificarea a doua autovehicule care ii apartin lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu.

- Aparatorii familiei Luizei Melencu au cerut Tribunalului Olt sa impiedice valorificarea a doua autovehicule care ii apartin lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu.

- Noi dezvaluiri in cazul crimelor din Caracal! Gheorghe Dinca și-a schimbat din nou declarația, lansand o ipoteza-soc: Luiza Melencu si Alexandra Macesanu ar fi fost rapite din casa groazei. Dinca se plange ca a fost fortat sa spuna ca el a comis cele doua crime, dar ca, de fapt, totul a fost o inscenare,…

- Noi dezvaluiri in cazul crimelor din Caracal. Gheorghe Dinca lanseaza o ipoteza-soc. Luiza Melencu si Alexandra Macesanu ar fi fost rapite din casa groazei. Dinca se plange ca a fost fortat sa spuna ca el a comis cele doua crime, dar ca, de fapt, totul a fost o inscenare. Gheorghe Dinca i-ar fi marturisit…

- Alexandru Cumpanașu, unghiul Alexandrei Maceșanu, lanseaza un nou atac la adresa autoritaților, pe care le acuza ca nu fac nimic pentru a le gasi pe cele doua fete rapite in urma cu un an de Gheorghe...

- In acest dosar la Tribunalul Olt a fost, joi, termenul pentru verificarea masurilor preventive, iar magistratii au constatat legalitatea arestarii preventive pentru ambii inculpati si au mentinut-o. Citește și: Scandal in celula lui Gheorghe Dinca in Penitenciarul Craiova. Barbatul din Caracal,…

- Individul nu ar fi rezistat prea mult langa barbatul din Caracal si a cerut sa fie mutat, altfel il va ucide pe Gheorghe Dinca. Motivele invocate de interlop sunt foarte multe, mai ales ca lui Dinca nu-I place deloc sa se spele, iar cand doarme sforaie ingrozitor. Principalul suspect in cazul crimelor…

- Scandalul a pornit dupa ce in celula in care este inchis Gheorghe Dinca a fost adus un interlop din clanul lui Oaca. Dezvaluiri de ultima ora in cazul Caracal. Martor: Fetele au fost scoase din tara de apropiati ai clanului Oaca VIDEO Individul nu ar fi rezistat prea mult langa barbatul din…