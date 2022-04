Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Iași au dispus urmarirea penala pentru mai mulți funcționari de la Poliția Locala Iași, printre care și doi directori adjuncți, și a unui registrator de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) pe care ii acuza ca au ajutat doi dezvoltatori imobiliari sa intabuleze cladiri…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspecții: ORHIAN MIHAELA-ANDA, la data faptelor registrator la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (O.C.P.I.) Iași, in sarcina careia s-a reținut comiterea infracțiunilor…

- Poliția Locala Iași nu se mai satura de lux și opulența. Avalanșa de achiziții din bani publici sunt puse la bataie in aceasta perioada. Achizițiile pentru confortul polițiștilor local cresc exponențial cu slaba pregatire și implicit abuzurile acestora. Parcul auto al Poliției Locale are cate o mașina…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat vineri ca a constatat ca o schema bulgara de 30,7 milioane de euro pentru a-i sprijini pe transportatorii aerieni afectati de pandemia de coronavirus este in conformitate cu Cadrul temporar de ajutor de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Contribuabilii britanici sunt "expusi unor riscuri financiare substantiale" din cauza fraudelor si erorilor "inacceptabile" din programele guvernamentale de ajutor legate de pandemie, estimate la cel putin 15 miliarde de lire sterline, releva un raport parlamentar citat miercuri de AFP. Fii…

- O femeie, pazita de un barbat, a agresat o adolescenta astazi in statia din Piata Unirii, potrivit unei relatari pe pagina de Facebook facute de O.S. si confirmata de mai multi martori prezenti la fata locului. Cel putin la fel de grav, un echipaj de la Politia Locala, care trecea prin zona, a inchis…

- Pandemia a deschis o noua era pentru jocurile online. The New York Times a vazut in acest sector o oportunitate de a-si diversifica sursele de venit, iar din Europa Centrala Polonia incearca sa-si puna amprenta asupra pietei globale, scrie Mediafax. Turcia incearca la randul sau sa-si creasca…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins in aceasta dimineața la sediul Primariei Municipiului Iași, intr-un dosar de corupție cu infracțiuni comise in anul 2018. S-au efectuat cinci percheziții, doua dintre ele la instituții publice, potrivit unui comunicat DNA. Sunt vizate serviciile…