Dezinsectie, in aceasta seara, in municipiul Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Ramnicu Valcea anunta ca in perioada 21 – 28 iulie se vor executa tratamente la sol de dezinsectie si deparazitare impotriva tantarilor si capuselor pe spatiile verzi apartinand domeniului public al municipiului; in cazul unor conditii meteorologice nefavorabile, perioada pentru tratamentele…

- Primaria Ramnicu Valcea a anuntat ca in perioada 21 – 28 iulie se vor executa tratamente la sol de dezinsectie si deparazitare impotriva tantarilor si capuselor pe spatiile verzi apartinand domeniului public al municipiului. In cazul unor conditii meteorologice nefavorabile, perioada pentru tratamentele…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 18 -29 iulie 2022 (cu posibilitate de prelungire daca situația va impune) specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș activitatea de dezinsectie terestra impotriva țanțarilor și capușelor. ”Operațiunea are loc in cadrul Programului…

- Primaria Municipiului Alba Iulia in colaborare cu Societatea Comerciala DD CHIM S.R.L. (telefon 0254224080) va aduce la cunoștința faptul ca, in perioada 7 – 31.07.2022 se vor desfașura lucrari de DEZINSECȚIE (combaterea insectelor) pe raza domeniului public al Municipiului Alba Iulia. Substanțele utilizate…

- Primaria Ramnicu Valcea a anuntat ca in perioada 23 – 30 iunie se vor executa tratamente la sol de dezinsectie si deparazitare impotriva capuselor si tantarilor, pe spatiile verzi apartinand domeniului public al municipiului. In cazul unor conditii meteorologice nefavorabile, perioada pentru tratamentele…

- • Primaria Ramnicului incepe dezinsectia la sol pe spatiile verzi de pe domeniul public al municipiului Primaria Ramnicu Valcea anunta ca in perioada 23 – 30 iunie se vor executa tratamente la sol de dezinsectie si deparazitare impotriva capuselor si tantarilor, pe spatiile verzi apartinand domeniului…

- Dupa ce saptamanile trecute au fost aplicate tratamente aviochimice pe malul lacurilorSiutghiol si Tabacarie, echipele municipalitatii au reluat operatiunile de dezinsectie terestra. Tratamentele se desfasoara in tot orasul, in conditii corespunzatoare, cu respectarea prevederilor legale de protectie…

- Primaria Satu Mare va efectua in perioada 27-30 aprilie, acțiuni de dezinsecție impotriva capușelor. Acțiunile se vor desfașura in parcuri, pe cele doua maluri ale raului Someș, precum și pe terenurile de joaca, in funcție și de condițiile meteo. „Tratamentele se vor desfașura cu substanțe aprobate…