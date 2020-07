Dezideologizarea Europei? Dupa iesirea thatcherismului din prim-plan, Uniunea Europeana a mers catre dezideologizarea spectrului sau politic, astfel incat politici clasice de stanga sa poata fi prezentate a fi de dreapta. Spectrul politic european nu mai are, azi, partide de dreapta. La noi, „dreapta” basista a luat masuri de stanga incepand din 2010, apoi „stanga” pesedista a luat masuri de dreapta. „Dreapta” basista a decis sa bage statul la o cura de slabire, dar a marit taxe si impozite. Apoi, „stanga” pontista a redus taxe si impozite ca un clasic curent de dreapta. A urmat un scurt interval tehnocrat care, fara sa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

