Dezbinare în sânul bisericii ortodoxe din Cipru din cauza Ucrainei CHIȘINAU, 14 iul – Sputnik. Dezbinare intre arhierii și membrii Sinodului bisericii Ortodoxe din Cipru pe chestiunea recunoașterii sau nerecunoașterii Bisericii Ortodoxe a Ucrainei se intensifica, a declarat marți șeful Departamentului Sinodal pentru relațiile bisericești cu societatea și Mass-media al Patriarhiei Moscovei, Vladimir Legoida. © Photo : Facebook / Varga JuditUngaria ii da peste nas Occidentului și ironizeaza dur Olanda și pe Soros ”Se pare ca dezbinarea din cadrul Bisericii Ortodoxe Cipriote se adancește. Un numar de membri ai Sinodului acestei biserici, care nu sunt de… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

