Proiectele Legilor educatiei nu figureaza pe agenda de vineri a sedintei de guvern, intrucat ministrul de resort, Ligia Deca, are inca o situatie a starii de sanatate care necesita urmarea recomandarilor medicale de izolare, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

Pachetul de legi ale educației naționale trebuie sa fie analizat și dezbatut cu maxima atenție in Parlament, astfel incat toți actorii implicați in invațamantul romanesc, elevi, cadre didactice, parinți, conducerile unitaților, sa fie mulțumiți in cel mai inalt grad posibil.

Potrivit unui studiu nou, amanarea tratamentului pentru cancerul localizat de prostata nu creste riscurile decesului, informeaza Rador.Cercetatorii au descoperit ca monitorizarea activa a bolii are aceeasi rata de supravietuire dupa 15 ani ca si radioterapia sau operatia.

Odata cu publicarea proiectelor de lege privind educația, ministrul Ligia Deca a pornit intr-un „maraton" al interviurilor pentru a explica publicului modificarile propuse. Intr-un interviu in direct la Digi24.ro, ministrul educației a evitat o gafa de zile mari.

Moțiunea simpla depusa impotriva ministrului de interne Lucian Bode va fi dezbatuta astazi in plenul Camerei Deputaților și supusa votului miercuri. USR și Forța Dreptei, semnatarii documentului, il acuza de plagiat și de ratarea intrarii Romaniei in Spațiul Schengen, scrie Rador.

Guvernul de tranzitie din Burkina Faso a anuntat ca ramasitele fostului presedinte Thomas Sankara si ale altor 12 apropiati politici ai acestuia - toti asasinati in 1997 - vor fi reinhumate in cursul lunii acesteia in capitala tarii, Ouagadougou, scrie Rador.

Guvernul discuta, saptamana aceasta, despre imbunatațirea condițiilor de munca din companiile care aparțin de Ministerul Energiei, dupa neregulile semnalate la mina Jilt, unde un camion cu muncitori s-a rasturnat, provocand moartea a trei oameni și ranirea altor 10, anunța Rador.

- Hong Kong cere Japoniei sa renunte la restrictiile aeroportuare pentru cetatenii din teritoriu, care impune ca zborurile de pasageri din centrul financiar sa aterizeze doar pe patru aeroporturi japoneze desemnate. Hong Kong insista ca decizia va avea un impact asupra a aproximativ 60.000 de pasageri,…