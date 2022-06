Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, a organizat cea de a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfașurata sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din Romania. Evenimentul a consolidat tradiția acestei…

- Pe 17 iunie, Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizeaza a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfașurata sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din Romania. Evenimentul va aduce la Timișoara invitați…

- 19-20 mai| Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza cea de-a XIV-a editie a Conferinței internaționale a Facultații de Științe Economice, ICMEA 2022 19-20 mai| Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza cea de-a XIV-a editie a Conferinței internaționale a Facultații…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) ocupa pozitia cinci la nivel national, in clasamentul general (din douasprezece universitati prezente) și 786 la nivel mondial (dintr-un total de 1032 de universitati ierarhizate, din 85 de tari), conform datelor Rankingului internațional RUR2022, recent publicate.…

- Din 2016, Romania aniverseaza in fiecare 2 mai, Ziua Naționala a Tineretului. Timișoara a fost, de altfel, primul oras desemnat Capitala a Tineretului din Romania. Luni, 2 mai, de Ziua Naționala a Tineretului, Teatrul Național din Timișoara prezinta, in Sala 2, spectacolul COPIII NOPȚII de Andrei Radu,…

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) se situeaza intre primele 6% dintre universitațile lumii, dintr-un total de 19.788 de instituții de invațamant superior clasificate de catre Center for World University Rankings (CWUR), ediția 2022-2023. UVT ocupa poziția 1206 la nivel internațional și locul…

- Dupa doi ani de cercetare și unul de analiza a informațiilor, Grațian Mihailescu a pus cap la cap conținutul carții “Cum sa modelam orașele din Romania”. Cartea va fi lansata in curand, putand sa fie deja pre-comandata pe site-ul https://urbanizehub.ro/. “Cum sa modelam orașele din Romania” reunește…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara in parteneriat cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș organizeaza in data de 7 aprilie 2022 evenimentul „Bursa locurilor de munca pentru studenți”. Evenimentul este organizat…