- Camera Reprezentanților a început miercuri dezbaterea privind punerea sub acuzare a lui Donald Trump, care ar putea deveni al treilea președinte al Statelor Unite vizat de procedura de impeachment, scrie AFP. Discuțiile, care ar urma sa dureze circa șase ore, ar trebui sa se încheie…

- Camera Reprezentantilor a deschis miercuri o dezbatere istorica in vederea unei inculpari (”impeachment” in engleza) a lui Donald Trump, care este pe cale sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite vizat de destituire, relateaza AFP.

- WASHINGTON (MEDIAFAX) - Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in scopul demiterii, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Donald Trump este suspectat de abuz de putere si obstructionarea…

- Un comitet controlat de democrati, din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, a aprobat acuzatiile de abuz de putere si obstructionare, formulate impotriva presedintelui republican Donald Trump, vineri, astfel devenind aproape cert ca acesta va deveni al treilea presedinte din istoria SUA care va…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus doua articole de punere sub acuzare impotriva presedintelui american, Donald Trump, acuzandu-l pe acesta de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Conform agentiei Reuters, republicanul Donald Trump „se considera mai presus de lege”, a declarat…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie in Camera Reprezentanților a Statelor Unite in contextul in care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, relateaza Reuters.Citește și: Curtea Constituționala,…