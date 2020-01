De ziua lui, Călin Popescu-Tăriceanu a primit un plic. Este suspect într-un dosar penal

"De ziua mea, am primit un plic pe care scria Parchet. Anul acesta. Am deschis plicul și... surpriză: am primit înștiințare că sunt suspect într-un dosar penal, altul, cu abuz în funcție. M-am uitat și am început să fac… [citeste mai departe]